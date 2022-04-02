專案稽查東南集團7處工地 高市重罰勒令停工

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（中央社記者李卉婷、曾以寧高雄2日電）針對東南水泥集團及炯德營造廠在高雄市一共7處營建工地，高市府今天執行聯合專案稽查，查處結果有違反職安、空汙、建築等法規，立即勒令停工，並依法裁處最重罰。

高雄市長陳其邁今天責成市府針對東南水泥集團、炯德營造廠在高雄市共7處營建工地執行聯合專案稽查。專案小組一早8時由秘書長郭添貴率隊工務局長楊欽富、勞工局長周登春，以及環保局長張瑞琿前往稽查。

高市府再次重申，施工營造務必工安優先，將工安列為最重要事項，市府也一定會嚴格稽查，確保工安意外不再發生。今天專案稽查就是要確保所有施工場域必須嚴格遵守相關法規，確保市民安全。提醒所有營造廠商及施工業者恪遵法令。

稽查結果部分，工務局新聞稿指出。該集團位於仁武區高楠公路旁工地稽查結果，因未申報開工且現場已擅自施工1樓底板灌漿完成，工務局依違反建築法規定，勒令停工補辦手續並依規定裁罰。

此外，現場未設置工地告示牌、出入口無洗車臺且未設置加壓沖洗設備等缺失，環保局依違反空污法規定予以裁罰；另勞工局開列8項缺失，並針對情節重大屬施工架開口未置護欄及未設置上下設備，勒令施工架相關作業全面停工，並依規定裁罰。

位於仁武區霞海路旁工地及燕巢中民路工地稽查結果，勞工局開列勞工未戴安全帽、鋼筋未有防護套、筏基坑未設置上下設備等3項缺失，且針對筏基坑未設置上下設備，筏基坑相關作業全面停工，並依規定裁罰。

此外，出入口無洗車臺且未設置加壓沖洗設備、車行路徑未採行防制措施及工地圍籬未設置防溢座等缺失，環保局依違反違反空污法規定裁罰。另工地雜亂，環保局依違反環境維護管理自治條例裁罰；工地出入口未清洗污染路面，依違反廢棄物清理法規定查處。（編輯：孫承武）1110402