雙鐵遭斷電波及 王國材：處理表現不錯

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）高鐵與台鐵昨天都因東南水泥施工意外受斷電波及，共影響上百班列車、逾12萬名旅客，交通部長王國材今天接受媒體聯訪時說，雙鐵的處理表現不錯。

王國材今天上午9時到高速公路局北區交通控制中心，視察連假高速公路疏運整備情形，並勉勵疏運值班同仁辛勞。

東南水泥昨天拆除廠房時，撞倒台電電塔，造成高鐵主線無法供電，台南至左營暫停行駛約7小時，台鐵則是因與與高鐵路線接近，配合台電搶修時，安全起見執行斷電約2個多小時。總計雙鐵有109班列車、逾12萬名旅客受影響。

王國材說，昨天3個單位合作很有效率，搶修順利，表現不錯。

因不少旅客抱怨高鐵應變差，王國材昨晚曾表示，高鐵車站對旅客的疏導及引導應變仍不足，已要求檢討。

今天是清明連假首日，王國材也建議民眾可分散於連假第2至4天出門掃墓，不用集中在第1天；短途掃墓請利用省道前往，避免車流集中在國道造成壅塞；另用路人出門前請多利用高速公路1968App查詢國道路況，調整出發時間，避開壅塞路段及時段。

清明連假首日，高公局觀測，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹系統、王田至彰化；國1北向楠梓至高科、大灣至安定；國3南向樹林至龍潭、茄苳至西湖服務區、草屯至南投服務區；國10東向仁武至燕巢系統。

另今天上午國道生多起事故，回堵車陣最少3公里，最長達10公里。（編輯：陳政偉）1110402