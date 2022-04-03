台南玉井農產冷鏈物流中心 拚2024年啟用

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台南市政府規劃在玉井區設置農產加工及冷鏈物流中心，目前工程已進入基本設計階段審議，預定地已完成填土作業。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市政府規劃在玉井區設置農產加工及冷鏈物流中心，預計每年可收購、處理青果量至少5500公噸，目前工程已進入基本設計階段審議，預定今年10月發包動工、2024年啟用。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲在去年6月指示農業局向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，今年2月獲核定，由中央補助新台幣4.3億元，市府配合0.7億元，為第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。

台南市農業局長李建裕表示，冷鏈物流中心規劃主體建築2層，樓地板面積計2255坪，成立後預期可收購台南市及鄰近縣市出產的青果，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等功能，青果年處理量至少可達5500公噸。

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李建裕指出，冷鏈物流中心興建完成後預定以營運移轉（OT）方式委託民間機構經營，希望以產地集散優勢吸引優質業者進駐，預計今年7月公告招商，盼藉由地方政府與民間機構合作，調節青果產銷失衡現象，提升果品運銷品質，延長儲架壽命，減少損耗，為農民帶來更大收益。

李建裕表示，冷鏈物流中心目前進入工程基本設計階段審議，目標於6月完成細部設計，10月工程發包動工，2023年底完工，2024年第1季啟用營運，屆時將可導入現代化農產冷鏈管理設備及技術，結合低溫冷藏設備及全程冷鏈物流配送，完善產地至消費地的冷鏈交易體系。（編輯：張雅淨）1110403