農地遭濫倒廢土 鄭文燦：會依法告發

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（中央社記者葉臻桃園5日電）時代力量立委陳椒華今天前往桃園新屋會勘葉家農地遭濫倒廢土案，要求桃園市政府硬起來開罰、伸張公權力。桃園市長鄭文燦表示，這是環保犯罪，會按照法律的規定來告發。

鄭文燦今天上午出席葉五美公塔的萬人祭祖活動後接受媒體聯訪表示，已經依照法律規定，該告發就告發、該移送就移送，這是環保犯罪，傾倒廢土就算是乾淨的土，只要沒有申請農地改良，超過範圍就是違法，「我們就是會按照法律的規定來告發」。

陳椒華日前舉行記者會指出，桃園台61線旁多處農地遭違法傾倒廢土，地主向桃園市政府檢舉，情況卻未獲改善；她今天上午前往台61線旁葉家農地會勘後表示，現場有被挖除地下土方後回填營建廢棄物的情形，廢土裡有發現寶特瓶、鋼筋等一般廢棄物和營建廢棄物，都是農地裡不該存在的東西。

陳椒華說，這樣的情形違反都市計畫法和區域計畫法，應該要開罰，且要連續開罰，桃園市政府也可以依法要求清除，但最近一次的開罰是一年以前，雖然地主有檢舉，但桃園市政府並沒有連續開罰。

陳椒華說，希望政府伸張公權力、不要拖延，行政怠惰會讓其他的違法行為續行，農地就該農用，桃市府應硬起來、秉公處理；陳椒華隨後與陳情人等高喊桃園市政府加油、追究不法、清除廢棄物的口號。

新屋葉氏家族陳情人表示，這塊地是家族持分農地，約從2019年開始遭人濫挖、濫倒廢土，包商僅和某個持分人簽約，其他持分人並不知情，就算找警察來也只是驅趕，後來還是繼續挖，市府沒有強制執行，讓人感覺很無力。

桃園市政府環保局則表示，此案農業局、環保局皆有依法處理，經勘查現場為土石方，並非廢棄物。（編輯：李錫璋）1110405