民團指不監督鎮瀾宮董監選舉 中市府：私權爭議

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台中市議會民進黨團提出有關大甲鎮瀾宮專案報告未被列入市議會議程，中台灣教授協會7日舉行記者會指出，這是合法監督，市府卻不作為，非常不可取，呼籲台中市議長張清照收回成命，由議會監督。（中台灣教授協會提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市議會民進黨團提出有關大甲鎮瀾宮專案報告未被列入市議會議程，中台灣教授協會今天指出，這是合法監督，市府卻不作為。市府則說，鎮瀾宮屬私權爭議，請勿混淆視聽。

台中市議會於3月30日召開程序委員會，民進黨團在會中提出專案報告「從大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導各宗教團體制度的缺失」，但最後主席宣布此案不列入專案報告議程。

中台灣教授協會今天在市議會民進黨團辦公室召開記者會指出，大甲鎮瀾宮是台中市具指標性宗教團體，但近來爭議事件頻傳，市府本就應主動督導以釋疑，合法督導並非侵犯宗教自由，應督導卻視若無睹不作為，當然引發議員要求市府專案報告，若議員也和市府一樣和稀泥不聞不問，試問全國民眾要如何看待台中市。

自稱是大甲鎮瀾宮信徒代表的易錦隆在會中表示，遺憾市府自宮，有法卻不監督，大甲人募建的鎮瀾宮，被改成財團法人，市府說法掩護鎮瀾宮董事長顏清標，非常不可取，呼籲台中市議長張清照收回成命，由議會監督。

台中市議會對此表示，這項決議是尊重議事規則，並尊重議員們的共識為原則。而顏清標方面，則對此表示不予回應。

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市府回應指出，台中市民政局依法監督台中市宗教財團法人，鎮瀾宮歷年文件都報民政局備查，財務收支皆經會計師合法簽證，迄今未發現有何缺失。

民政局指出，鎮瀾宮的董監事選舉有何不合法之處，屬私權爭議，自應循民事法律途徑解決，此為法院向來的見解，對於中台灣教授協會指稱中市府未盡監督之責，實有欠公允，呼籲相關人士勿再以訛傳訛，先射箭再畫靶，混淆社會大眾視聽。（編輯：黃世雅）1110407