台南市110年度總決算 賸餘18.26億元

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市政會議今天通過110年度總決算，賸餘新台幣18億2600萬元。台南市政府已連續7年歲入歲出賸餘。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市政府110年度總預算歲入歲出預算分別是961億4500萬元及1006億2800萬元，歲入決算數是973億1500萬元，歲出決算數954億8900萬元，賸餘款18億2600萬元。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，110年度歲入歲出決算賸餘，除節省開銷外，歲入面主要來自稅收、規費及其他收入增加，整體執行率達101.22%。

台南市稅收增加來自地方稅增長13億6900萬餘元，其中土地增值稅因土地移轉熱絡增加3億9500萬餘元，地價稅因隨課案件成長增加2億8300萬餘元，印花稅因不動產買賣及承攬案件數增加2億1700萬餘元，契稅徵起案件增加4億100萬元，使用牌照稅因汽車數量成長增加9900萬元。但特別統籌分配稅因實際執行情形核撥影響，減少1億9700萬餘元。

在規費收入方面，受惠於房地市場交易增加，地政相關規費收入較預算增加2億2000萬餘元。

台南市公共債務未償餘額550億8500萬元，但無新增借款，且較109年度減債39億6500萬元；總體債務（含自償性債務）582億9400萬元，較109年度減債45億4400萬元。

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陳柏誠說，從總體債務或公共債務觀察，110年度底是台南市升格直轄市以來的債務新低點；台南市長黃偉哲上任3年來，台南市總體債務減少191億3300萬元。

台南市政府主計處代理處長方盆表示，歲出較預算減少部分，主要是營繕工程及財物採購結餘7億元，實際進用員額較少等人事費節餘9億700萬元，退休撫卹等統籌經費賸餘及債務付息賸餘等按業務需要而減少支付及撙節支出13億3000萬元，補助或委辦計畫節餘10億7200萬元，收支併列預算收入未達而減支8億6200萬元，計畫變更致未實施或工作量減少1億3500萬元，專案經費第一、二預備金未動支數3300萬元及其他1億元。（編輯：黃世雅）1110407