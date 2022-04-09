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台南佳里好蒡產業文化活動登場 活動多元

2022/4/9 11:49（4/9 12:21 更新）
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台南市長黃偉哲（前右3）9日出席2022佳里好蒡產業文化活動表示，佳里區種植牛蒡面積約40公頃，對農民幫助很大，牛蒡是好東西，以往會外銷日本，日本人都知道要使用，台灣人更需要知道。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月9日
台南市長黃偉哲（前右3）9日出席2022佳里好蒡產業文化活動表示，佳里區種植牛蒡面積約40公頃，對農民幫助很大，牛蒡是好東西，以往會外銷日本，日本人都知道要使用，台灣人更需要知道。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市「2022佳里好蒡產業文化活動」今天登場，活動多元，台南市長黃偉哲表示，牛蒡是好東西，日本人會使用，台灣人更要知道，台南牛蒡現在和未來都要內外銷。

黃偉哲今天出席2022佳里好蒡產業文化活動指出，佳里區種植牛蒡面積約40公頃，對農民幫助很大，牛蒡是好東西，以往會外銷日本，日本人都知道要使用，台灣人更需要知道。

黃偉哲表示，佳里區不只種植牛蒡，也種芝麻，台南是台灣種芝麻最多的地方，善化區、安定區、西港區還種胡麻，有機會時要擴大推廣。

台南市政府農業局發布新聞稿指出，佳里是台南牛蒡主要產區，面積約40公頃，今年產量約1000公噸。

今年佳里牛蒡產業文化活動多元，內容包括田間採牛蒡、親子DIY活動體驗牛蒡披薩、皮雕福麻好蒡零錢包及造型氣球等。（編輯：黃世雅）1110409

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