竹市港南運河公園設淨化設施 打造親水勝地

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新竹市長林智堅（前左）10日表示，為維護民眾親水與用水安全，市府在港南運河上游設置「多層複合濾料淨化設施（MSL）」，周邊也進行草坡、階梯、步道等景觀工程。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月10日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市政府向中央爭取經費，在港南運河上游設置「多層複合濾料淨化設施（MSL）」，周邊也進行草坡、階梯、步道等景觀工程，打造親水勝地。

新竹市政府今天發新聞稿，市長林智堅表示，港南運河寬20公尺、長1500公尺，曾是新竹市八大景之一，運河水勢平穩，去年推出「獨木舟」活動，吸引超過百人參與。

林智堅說，為維護民眾親水與用水安全，市府首先改善港南運河的水質，以生態保護為前提，採類生態工法，不投藥、低操控維修淨水，達到生態、旅客親水雙贏。

林智堅說，為了打造親水勝地，市府爭取中央補助，在運河上游設置「多層複合濾料淨化設施（MSL）」，有如濾芯淨化水質，搭配每日導入3000噸活水，逐步淨化港南運河優養化水域。

林智堅指出，4月起已試運轉達成乾淨水質目標，周邊進行草坡、階梯、步道等景觀工程，今年7月完工，可望推動獨木舟水上活動。

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新竹市政府工務處表示，為打造「水質無虞、水量平穩」狀態，港南運河水首先從水量充沛的烏瓦窯圳接管，每日抽水3000噸活水進入，搭配礫間接觸曝氣氧化法、多層複合濾料淨化設施（MSL）、渠道濕地3大工法進行濾化，藉此降低優養化情形。

新竹市政府城市行銷處指出，正著手整建港南運河南段步道，種植小喬木、設置生態綠廊道、林蔭步道、座椅及大草皮等增加景觀豐富度，堤岸坡面也將綠化，整體環境將再提升。（編輯：張銘坤）1110410