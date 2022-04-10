提供原民長照 台南第2處文化健康站揭牌

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台南市原住民族事務委員會10日在永康區南原教會舉行「南原文化健康站」揭牌儀式，行政院原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）（左4）與台南市長黃偉哲（左5）等人出席。中央社記者楊思瑞台南攝 111年4月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市第2個提供原住民長者照顧服務的原民文化健康站今天在永康區揭牌，出席的行政院原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示，將有更多原住民長者獲得適切服務。

台南市原住民族事務委員會上午在永康區南原教會舉行「南原文化健康站」揭牌儀式，由夷將．拔路兒與台南市長黃偉哲等人主持，將由長期投入照顧服務專業領域的長照機構承辦，提供55歲以上原住民長者照顧服務。

夷將．拔路兒致詞表示，副總統賴清德在台南市長任內向行政院爭取設置原民文化健康站，第1處於民國106年在北區大光教會成立，並於民國109年、110年獲得全國評比優等，開站成果受到肯定。

他說，台南市今年再獲原民會核定設置新站，第2處原民文化健康站成立後，可讓更多原住民長者有機會就近獲得親切照顧，並接觸更多原住民文化元素。

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黃偉哲致詞表示，台南市原住民人口目前有8679人，而台南沒有原住民鄉，居住人數最多的行政區為北區和永康區，其中永康區55歲以上原住民有315人，南原文化健康站有地利之便，照服員以相同文化、語言提供照顧，可有更好的互動交流。

他說，台南市政府持續鼓勵並支持文化健康站運作，也會向中央爭取更多資源，將文健站營造成優質且兼具文化傳承意涵的照顧關懷據點。（編輯：黃世雅）1110410