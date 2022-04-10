夫妻接觸新竹確診者染疫 南投285天零確診破功

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南投285天零確診紀錄破功，南投縣衛生局10日宣布縣內新增2例確診個案，為一對夫妻，兩人日前曾赴草屯鎮一間餐廳用餐、參觀南投酒廠，縣府已派員加強足跡點清消。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月10日

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（中央社記者吳哲豪南投10日電）南投今天公布2例COVID-19確診案例，確診者為一對夫妻，曾和新竹確診者接觸被匡列居隔，丈夫出現咳嗽症狀後，夫妻2人先後接受採檢確診，也讓南投285天零確診紀錄破功。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天國內新增431例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、分布18縣市，另新增144例境外移入病例；沒有死亡個案，但增加4例中症。

南投縣衛生局發布新聞稿指出，新增2例確診個案，2人為一對夫妻，3月29日曾和新竹市確診個案接觸，4月3日被匡列居隔待在家中未出門，丈夫4月7日出現咳嗽症狀通報衛生局，昨天接受採檢後確診，妻子雖未出現症狀，也在接受採檢後確診。

衛生局指出，已安排2人入住集中檢疫所，由於確診夫妻4月2日曾前往南投草屯鎮一間餐廳用餐及參觀南投酒廠，衛生局也匡列餐廳員工等14人，14人經採檢後都為陰性，需進行自我健康管理。

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根據中央流行疫情指揮中心資料，南投縣上次出現COVID-19確診者是在去年6月28日，確診者是一名60多歲婦人，今天再度有確診案例是南投縣歷經285天零確診後又出現確診者。

衛生局表示，已針對餐廳及南投酒廠進行清消，出入相關場所足跡重疊民眾，衛生局也已發簡訊通知，請民眾自我健康監測，如果出現發燒、腹瀉等症狀應配戴口罩，應通報當地衛生局處理。（編輯：陳仁華）1110410