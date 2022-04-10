雲林油車郵局員工確診 感染源不明匡列10人居隔

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣今天新增COVID-19確診3例，其中案27293為二崙鄉油車郵局員工，CT值15.2，感染源不明，匡列10人居家隔離；雲林郵局表示，油車郵局已清消、調度相關人力，明天正常營運。

雲林縣政府衛生局長曾春美說明，雲林縣今天新增3例，分別為案27293郵局男員工、案27523為10多歲高中生和案27376為80多歲老婦，相關足跡已完成清消。

曾春美提到，案27293居住在北港鎮，平日在二崙鄉油車郵局上班，因清明連假期間曾接觸北部返鄉親屬，5日出現咳嗽症狀等不適情形，9日自行快篩陽性，通報衛生所並由防疫人員安排至醫院採檢PCR陽性、CT值15.2，已收治醫院治療中。

曾春美說，案27293的感染源不明，此案匡列10人居家隔離、自主健康管理3人。

案27376為80多歲老婦居住水林鄉，8日其兒子案26657確診遭匡列居家隔離，老婦9日出現咳嗽症狀，衛生人員安排採檢，檢驗結果為陽性，CT值18.6，目前收治於醫院隔離中。

案27523為10多歲高中生，居住東勢鄉在北港高中就學，7日曾出現發燒症狀，因曾接觸新北市確診友人朋友案26099在9日遭匡列居隔，主動聯繫衛生所協助安排至醫院採檢，當天採檢PCR結果陽性，已收治於醫院隔離治療。

雲林郵局今天發布新聞稿說明，油車郵局有名業務員確診，郵局今天下午完成清消並人力調度，11日正常營業。

北港高中已發通知學生和家長，11日至15日預防性停課，採線上教學。（編輯：陳仁華）1110410