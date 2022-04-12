高雄新增61例 陳其邁：主因外縣市及南北移動風險增

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄今天新增61例COVID-19確診個案，隔離期間陰轉陽22例、外縣市旅遊史14例、娛樂場所群聚及密切接觸者各10例，另5例疫調中。市長陳其邁說，主要是外縣市及南北移動風險增。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天新增61例，包括隔離期間陰轉陽22例；另外縣市旅遊史有14例，這部分也增加很多。

此外，娛樂場所衍生的確診案有10例，其中有7例是曾到過屏東娛樂場所而確診，3例則是涉足本地娛樂場所。另有10例為密切接觸者，5例則仍在疫調中。陳其邁強調，今天確診數增加主要來源，是因外縣市旅遊及南北移動風險增加。

市府衛生局簡任技正潘炤穎說，娛樂場所10例中，到過屏東天上人間小吃部、里港微風小吃部、想再來小吃部有7例，另3例涉足高雄1314科技酒店、紅樓夢等娛樂場所。具外縣市旅遊史14例中，到過花蓮7例、基隆5例及台北2例。

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市府也公布確診個案足跡，包括家樂福鼎山店及楠梓店、高鐵、錢櫃高雄建興店、全聯福利中心中華店及美明店、鳳山青年夜市等。陳其邁說，長時間待在密閉的娛樂、餐飲等場所，風險比較高，如有足跡重疊，有症狀務必採檢。

陳其邁說，高雄醫療量準備足夠，目前有專責病房1441床、集中檢疫所與加強檢疫旅館1200床等，希望再增加年長者施打疫苗比例，雖然防疫措施放寬，但仍會按照施打疫苗劑數，調整不同管制措施，如打滿3劑，解隔離時間可能不同。（編輯：黃世雅）1110412

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