新北莒光消防分隊廳舍老舊 預定114年完成重建

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新北市消防局位於板橋區的莒光消防分隊廳舍老舊，不僅耐震力不足，還有多處樓板及牆面混凝土剝落，有待重建以保障消防人員的安全。（張宏陸提供）中央社記者王鴻國傳真 111年4月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北板橋區莒光消防分隊廳舍老舊，不僅耐震力不足，還有多處樓板及牆面混凝土剝落。消防局表示，希望爭取中央前瞻計畫補助重建，預定民國113年動工，114年完工啟用。

立法委員張宏陸今天邀集消防署長蕭煥章、新北市政府消防局副局長陳崇岳等人會勘莒光分隊廳舍現況，由於建物老舊，已被相關單位判定耐震能力嚴重不足，且內部龜裂及外牆剝落嚴重，張宏陸表示，這已影響消防人員執勤及行人安全。

張宏陸表示，安排會勘讓消防署更加理解建物老朽的嚴重，經向中央全力爭取前瞻計畫補助後，希望盡快重建莒光分隊消防廳舍，讓消防弟兄有安心的執勤環境，提升守護民眾消防安全的能量。

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蕭煥章表示，早期曾於莒光分隊現址服務，對此地充滿感情，相當關注消防弟兄執勤環境，會盡力協助改善相關問題，讓消防弟兄有更好的執勤環境，以預防消防安全事件發生。

陳崇岳表示，盼在張宏陸及消防署支持下，爭取前瞻計畫補助新台幣8000萬元，以及市府編列預算2.65億餘元，共3.45億餘元進行莒光消防分隊重建，初步規劃將興建地上6層、地下2層建物，預定113年1月動工，114年底完工啟用。（編輯：方沛清）1110412