環保公司暗夜火光燒出多項違法 吃罰單停收廢塑膠

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雲林縣利強環保科技有限公司13日發生火警，引來消防人員等單位，環保局稽查人員當場發現，除了現場人員操作不當外，還有申報異常、2座塑膠破碎機未取得操作許可等違法，已依法開罰並要求停止收取廢塑膠。 （環保局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣利強環保科技有限公司今天發生火警，引來消防人員等單位，環保局發現除操作不當外，還有申報異常、2座塑膠破碎機未取得操作許可等違法情事，已開罰並要求停收廢塑膠。

雲林縣環保局副局長黃富義今天告訴中央社記者，有民眾今天凌晨0時許看到利強環保科技有限公司冒火光，立刻通報雲林縣消防局等相關單位，環保局稽查人員當場發現，現場人員操作不當且操作點位未設有空氣汙染防制設備而從事燃燒行為，已違反空汙法將處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

黃富義今天早上再率隊前往釐清場內狀況，經查現場廢棄物、產品等堆置位置與核准許可配置圖不符，且民國110年1月至111年3月網路申報資料，發現申報異常，已違反廢棄物清理法，將處6000元以上、300萬元以下罰鍰。

同時發現場內設有2座塑膠破碎機，卻未取得設置及操作許可，也未有申請設置或變更，已違反空汙法將處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

黃富義指出，利強環保科技有限公司為領有合法許可的工廠，但因有諸多違法事項，已立即要求停止收取廢塑膠，並命工廠針對違法部分儘速改善，後續如未及時改善，仍將依法連處。（編輯：陳仁華）1110413