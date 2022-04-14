李雨蓁臉書發文投開票狀況挨罰 中市民進黨團聲援

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台中市第2選區立委罷免投票時，台灣基進組織部主任李雨蓁因在臉書發文投開票所狀況挨罰，民進黨台中市議會黨團14日舉行記者會聲援李雨蓁，批評台中市選委會行政不公。中央社記者趙麗妍攝 111年4月14日

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台灣基進組織部主任李雨蓁在台中第2選區立委罷免時，臉書發文投開票所狀況遭罰，民進黨台中市議會黨團聲援李雨蓁，批評台中市選委會行政不公；選委會回覆，影響投票行為開罰。

台中市第2選區立委罷免案，李雨蓁因在臉書（Facebook）發文投開票所狀況，遭開罰新台幣50萬元。

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民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，總召江肇國、幹事長周永鴻、書記長邱素貞、市議員陳淑華、張家銨等人聲援李雨蓁，批評市選委會准許大媽用咖啡杯裝針孔拍照，卻不允許李雨蓁監票，行政不中立。

台中市選委會透過新聞稿回應，去年10月23日罷免投票日後，有許多民眾向行政院長電子信箱、選委會首長信箱檢舉李雨蓁違反選罷法情況，台中市選委會在今年1月4日開會討論，委員認為李雨蓁行徑有煽動反罷免並影響投票人的投票行為，決定裁罰。（編輯：陳仁華）1110414