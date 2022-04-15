鹽水物產展在地好滋味 意麵由來細說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南大遠百鹽水物產展15日起連展3天，台南市長黃偉哲（左）出席活動，推薦鹽水意麵等地方特產好滋味。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）很多人知道鹽水意麵，卻對由來一無所知，台南大遠百鹽水物產展今天起連展3天，台南市長黃偉哲出席活動，特地推薦鹽水意麵等地方特產好滋味。

鹽水意麵是鹽水物產展主打美食之一，依地方說法相傳「意麵」一詞有兩種有趣由來，第1種是因製作意麵不加水只加蛋，使得麵糰較硬，製做者揉麵時必須出大力氣，會發出「噫、噫」聲音，因而命名「意麵」。

另種說法是意麵煮熟後呈現如同玉般晶瑩剔透，但因福州製麵師的口音，讓人誤將「玉」音聽成「意」音，隨後將錯就錯，念成「意麵」流傳至今。

鹽水區農會總幹事邱子軒也推薦農會自製的鹽水意麵，製作過程中以冰塊取代常溫水以降溫，有助降低麵粉發酵速度，保有麵粉筋性，麵條色澤金黃誘人，營養加分。橋南社區研發的「五行養生和風意麵」，選用台南在地及當季五種蔬菜水果及虱目魚，色彩豐富，營養均衡，民眾可在家料理變化意麵口味。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

相挺鹽水在地物產，鹽水區公所、農會及商圈發展協會在台南大遠百B2美食街推出「鹽水物產展」，今天起到週日為期3天。黃偉哲上午現身物產展介紹鹽水特色美食，大力推薦橋南社區研發創意料理「五行養生和風意麵」，叮囑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間更要吃的健康，提升免疫力。

黃偉哲肯定鹽水區公所及鹽水區農會近年努力推廣在地美食，包括鹽水意麵節、番茄產物節，更透過岸內糖廠影視基地建設舉辦月津港燈節、鹽水蜂炮等知名活動，讓鹽水區近年來媒體曝光度上升，提升地方觀光產業，也讓越來越多年輕人回鄉創業。（編輯：孫承武）1110415