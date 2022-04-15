銜接五甲草衙 高雄海邦橋歷時17個月完工通車

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）銜接高雄鳳山五甲與前鎮草衙的海邦橋今天上午通車，高雄市長陳其邁表示，海邦橋命名取自「海納百川，興邦定國」，僅歷時17個月就通車，將可紓解媽祖港橋一半運量。

「海邦橋」今天上午正式通車，陳其邁主持通車典禮表示，由當地居民集思廣益命名，取「海納百川，興邦定國」之意。且因應地方民眾期待，僅17個月就快速完工，是串連鳳山、五甲與草衙地區重要連接通道。

陳其邁指出，五甲與草衙兩地長久以來被前鎮運河阻隔，考量地方發展需求，在交界處興建海邦橋，完工後，約可紓解媽祖港橋一半運量。未來除了媽祖港橋將改建，捷運黃線也將串連整個南高雄，讓前鎮、鳳山交通路網更便捷。

工務局說明，五甲與草衙地區被前鎮河分隔，兩側民眾想往返通行對岸，需南至媽祖港橋繞行，也降低五甲公園綠地的利用率。

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此外，75期重劃區人口日益增加，車輛繞行易造成媽祖港橋交通壅塞，影響交通順暢；市府興建海邦橋可完善前鎮河兩岸交通路網，紓解鄰近交通要道壅塞情形。

海邦橋橋面寬16.5公尺、長54.5公尺鋼拱造型橋梁，採雙向一快一混車道，兩側設置2公尺寬人行道無障礙空間，串連前鎮河兩岸五甲與草衙區域，工程經費約新台幣1億6384萬元。完工後不僅能美化市容，還縫合鳳山五甲、前鎮區草衙地區交界，串連前鎮區中山四路、鎮海路與凱福街。（編輯：郭諭儒）1110415