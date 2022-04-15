更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
科技

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
首頁 / 地方

屏東「銀閃閃」音樂賽 700名長者秀自信

2022/4/15 20:18（4/15 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府為長者舉辦「銀閃閃」音樂合奏展演賽，15日在屏東藝術館登場，年齡合計超過千歲的700名銀髮長輩輪番上陣，在舞台上秀出自信。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月15日
屏東縣政府為長者舉辦「銀閃閃」音樂合奏展演賽，15日在屏東藝術館登場，年齡合計超過千歲的700名銀髮長輩輪番上陣，在舞台上秀出自信。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣政府為長者舉辦「銀閃閃」音樂合奏比賽，邁入第4屆，今天在屏東藝術館登場，24組來自屏東縣各鄉鎮，共700名年齡合計超過千歲的銀髮長輩，在舞台上秀出自信。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，今年各隊提升合奏音樂質感，加入專業打擊樂器，銀髮長輩在舞台上卯足全力，除了配合老師指揮動作，更在服裝造型下足功夫，製作專屬團服、頭飾，演出成果驚豔，獲得滿堂彩。

屏東縣長潘孟安致詞指出，看見長輩在舞台上舉手投足間散發自信與驕傲，演奏出充滿動感的生命樂章，相當感動。合奏展演主要目的是透過團練增進互動，藉由合奏訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力。

潘孟安說，為減緩長者退化程度，近年國境之南推動預防及延緩失能照護計畫方案導入關懷據點，目前全縣已設置388處關懷據點，其中有271處據點加入C級巷弄長照站，音樂照顧及打擊樂合奏，深受長輩喜愛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第2次參加比賽的屏東市頂柳社區表示，雖然許多長輩們因無法聽得很清楚，練習時遇挫折，但後來利用眼睛專注看著老師指揮，努力聆聽微弱的音樂節奏，慢慢把整首曲目練起來。

社會處表示，今年各隊為提升合奏音樂質感，加入更多種的演奏樂器，除了基本的竹板、鈴鼓、牛鈴、三角鐵、高低木魚外，專業的打擊樂器邦哥鼓、五音牛鈴、非洲鼓、木箱鼓等，展現一場不同凡響的音樂合奏饗宴。（編輯：郭諭儒）1110415

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載