全國首例 竹市廢污水排放管理自治條例通過

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹市地方性公投第一案「喝好水」去年12月通過，新竹市政府今天在新竹市議會提案「新竹市廢水及污水排放管理自治條例」獲三讀通過，條例中立出三個管理辦法。

新竹市議會今天三讀通過「新竹市廢水及污水排放管理自治條例」，並附帶決議，包括新竹市廢水及污水排放管理推動委員會應由市長擔任主任委員，至少每6個月開會一次，必要時得召開臨時會議。推動委員會設置及運作要點，應送議會審議。

新竹市政府今天發新聞稿說明，「喝好水」公投去年12月通過後，今年1至2月間市府積極進行立法作業、主動邀請民間團體會談，針對所提供研擬草案進行審慎研商。

新竹市政府表示，竹市府所提出全國首例「新竹市廢水及污水排放管理自治條例」中，以三支箭達到公投主文「飲排分離」、「灌排分離」的目的。

竹市府指出，第一是設立推動委員會，由專家學者、民間團體及市府各局處組成，審議廢污水管理相關任務。第二是未來擬定將實施計畫，以「分期分區」方式管理廢污水排放，明定不得排放廢水及污水於取水口上游。第三為明定違反排放管制罰則，嚇阻不肖業者不當排放行為。

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市府說明，除透過自治條例管制廢污水排放，市府也推動公共污水下水道接管工程，以減少事業廢（污）水排入水體，預計未來3年，再投入經費啟動用戶接管工程，再完成1萬戶接管；同時，進行排水路現地判示踏勘計畫，實際釐清排水路交錯現況，以各項積極作為回應大眾喝好水訴求。

台灣乾淨水行動聯盟也發新聞稿表達訴求，呼籲應明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游。且有排放廢污水事實之事業單位應優先納入廢污水管制期程，同時也期許罰則部分建議可增加追討不法利得。（編輯：張佑之）1110415