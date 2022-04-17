雲林八大行業人員確診 麥寮婚宴再增3人染疫

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（中央社記者蔡智明雲林縣17日電）雲林縣今天增加6名COVID-19確診，其中3人與麥寮一分利海鮮婚宴事件相關；另外，縣府最近發現有八大行業人員確診，呼籲民眾進出相關場所，要做好防疫。

雲林縣長張麗善今天召開線上記者會表示，今天增加6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中10日麥寮一分利餐廳喜宴再增3名確診者，為案33743（60多歲男性）、案33744（60多歲女性，案33743妻子）及案33745（30多歲女性）；還有1名相關確診，明天會公布案號。

張麗善表示，還有3名確診者為案33746（20多歲男性），在虎尾上班，是15日公布確診案32364的朋友；案34694（40多歲女性）居住在斗六市，13日接觸外縣市確診親戚。

另，案34502為20多歲女性在斗六某醫院上班，16日上班前快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，同職場107名醫護人員及48名病患全部進行採檢，目前已知60多名醫護人員為陰性，其餘未出爐。

張麗善強調，最近縣府發現染疫者有人從事八大行業，呼籲民眾進出相關場域，要注意自身安全。

衛生局長曾春美告訴中央社記者，縣府已加強查緝八大行業從業人員是否已接種3劑疫苗，也要求民眾進出特種營業場所做好防疫措施；今天公布的確診者足跡，都已進行清消。（編輯：陳仁華）1110417