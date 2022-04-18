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南投新增7例確診 傳染鏈由家庭燒進幼兒園

2022/4/18 17:08（4/18 17:41 更新）
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南投縣政府18日公布南投市新增7例確診個案，7例皆為家人、師生、保母關係，衛生福利部南投醫院並設置社區快篩站，通知高風險群民眾篩檢。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年4月18日
南投縣政府18日公布南投市新增7例確診個案，7例皆為家人、師生、保母關係，衛生福利部南投醫院並設置社區快篩站，通知高風險群民眾篩檢。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年4月18日
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投市爆家庭傳染鏈，指標個案79歲女性染疫，疑導致59歲女婿、37歲孫媳婦、4歲外曾孫女、2歲外曾孫、外曾孫58歲保母、外曾孫女的幼兒園34歲女教師確診，南投市今天設快篩站。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，南投縣政府今天公布南投市新增7例確診個案，7例皆為家人、師生、保母關係，衛生局長陳南松表示，這次南投市確診個案包括幼兒園幼童，考量社區傳播風險，通知高風險群民眾今天到衛福部南投醫院篩檢。

根據衛生局資料，79歲女性為指標個案，已接種3劑疫苗，自述無症狀，因外孫媳婦、外曾孫、外曾孫女確診，轉介醫院PCR採檢陽性，Ct值36.7；37歲女性15日喉嚨痛、17日因兒子的保母快篩陽性，自行前往醫院採檢陽性，Ct值24.3，都收治集中檢疫所。

37歲女性的4歲女兒、2歲兒子14日到16日陸續出現發燒等不適，母親14日曾帶兒子就醫，由於兒子保母快篩陽性，她17日帶未接種疫苗的兒子、女兒去醫院採檢，皆為陽性，兒子Ct值18.1，女兒Ct值21.1，收治檢疫所。

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58歲女保母因照顧的幼童14日發燒，自身15日也發燒，因發燒直到昨天未改善，自行到診所就醫，醫師建議快篩，因快篩陽性通報衛生局，轉介醫院採檢陽性，Ct值17；34歲幼兒園女教師因女童確診，被匡列為密切接觸者，17日喉嚨不適等而採檢陽性，Ct值23.6。

59歲男性與確診個案37歲女性為公、媳關係，接種3劑疫苗，17日被匡列同住者及同桌吃飯接觸者，當天因咳嗽、腰酸等不適採檢陽性，Ct值16.7，密切接觸者為指標個案79歲丈母，屬同住家人。（編輯：陳仁華）1110418

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