胖卡餐車化身防疫車 供街友物資與快篩

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰今天表示，協會將平時提供安置居所無家者的行動胖卡餐車，改成行動快篩與防疫物資車，提供街友防疫物資與免費篩檢。

台灣愛的萌芽福利協會今天發布新聞稿，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為提升街友防疫意識，協會與社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會，將平時提供安置居所無家者的行動胖卡餐車，改裝為行動快篩與防疫物資車。

劉志枰向中央社記者表示，防疫車上也有發放乾糧與防疫物資，並提供街友免費篩檢服務；過去半年，協會也媒合診所，為街友施打疫苗，強化街友防疫保護力。

他說，多數街友沒有聯繫電話或方式，政府推動實聯制難以控管街友，因此，協會宣導街友落實定點生活圈，並透過普篩盼能在第一時間圍堵疫情。

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劉志枰表示，這次所採購快篩劑，由協會自費採購，加上篩檢獎勵金，平均為每名街友篩檢約花費新台幣1000元。全縣照冊86名街友，目前快篩27名街友，皆為陰性。

中華照顧者關懷協會指出，除贈送街友餅乾罐頭及泡麵、盥洗組合包外，協會附設的安置中心提供陪同就醫、醫療扶助、緊急安置服務等。為促進街頭遊民朋友踴躍接受協會所提供免費快篩，現場接受篩檢者，還將加碼提供每人500元現金。（編輯：方沛清）1110419