鎮瀾宮改選通知遭議員質疑 中市府：無違規

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）大甲鎮瀾宮24日召開信徒代表大會改選董、監事，台中市議員施志昌今天質疑，鎮瀾宮未在法定15天前通知，改選程序不符規定，台中市政府表示，宗教團體開會不適用這項限制。

大甲鎮瀾宮24日舉辦第12屆第一次信徒代表大會，民進黨籍台中市議員施志昌今天召開記者會，他表示，依據鎮瀾宮捐助章程與民法第26條第1項規定，質疑鎮瀾宮提早進行董、監事改選，程序不符。

施志昌提出5項質疑，未於法定15天前通知、開會通知未載明改選事項、新的信徒代表是否已經產生以及如何產生、信徒代表是否符合捐助章程，以及鎮瀾宮已遭人檢舉進入司法調查，有爭議時選舉應該暫停。

施志昌認為，在這些爭議未解決之前，民政局應立即要求停止選舉，若執意改選，也應不予備查。

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台中市民政局副局長徐照山表示，大甲鎮瀾宮屬宗教性財團法人，會議召開通知不適用人民團體法應在15天前完成通知的限制。另鎮瀾宮捐助章程內也無15天前完成通知的相關規定，經請示內政部也說明並無此規定。

民政局表示，鎮瀾宮4月19日掛號寄出開會通知，相關信徒代表20日已接獲通知，24日進行董、監事改選，未影響信徒代表個人權益。民政局絕對秉持行政中立，從嚴審查。（編輯：謝雅竹）1110421