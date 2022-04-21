嘉義縣新增5例確診 1人有外縣市醫院陪病史

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣今天新增5人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中3人為居家隔離中確診、1人有外縣市醫院陪病史、1人為確診接觸者，經疫調，均無嘉義縣內公共場所足跡。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，案41418是40歲男性、案42115是52歲女性、案42116是44歲女性， 3人分別因同事或家人確診，已匡列居家隔離中，因出現症狀，經篩檢後確診，均已收治隔離，無縣內公共足跡。

案41419是50歲男性，在其他縣市工作，有外縣市醫院陪病史，4月19日家人出院後，因擔心醫院為高風險環境，自行快篩陽性，經PCR採檢後確診；4月14日至17日往返住家、上班場所及醫院陪病，足跡在外縣市，無縣內公共足跡。

案43409是50歲女性，經通知為確診接觸者列居家隔離，19日出現相關症狀，20日自行快篩陽性，經PCR採檢後確診，務農生活足跡以住家、農田為主，已收治隔離。

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嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣今天5名確診個案，有3人居家隔離中，另2人無縣內公共足跡，民眾無須恐慌，但國內單日確診個案已超過2000人，民眾應有病毒就在身邊的警覺性，打疫苗、戴口罩、勤洗手、不群聚就是基本功。

翁章梁指出，衛生福利部食藥署已公布6至11歲兒童可施打莫德納疫苗，縣府團隊已著手規劃配合政策，中央若公布實施立即啟動。另也呼籲家長，孩童應避免接觸不特定的人、注意保持社交距離。（編輯：謝雅竹）1110421