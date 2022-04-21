北市國中小弱勢生寒暑假午餐補助 50元調升至65元

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（中央社記者劉建邦台北21日電）北市府原補助國中小弱勢學生寒暑假午餐費為新台幣50元，議員吳沛憶建議調整，北市教育局今天表示，今年暑假起，補助弱勢學生寒暑假午餐費為65元，費用將轉至學生帳戶。

民進黨台北市議員吳沛憶發質詢稿指出，台北市政府原本補助經濟弱勢學生寒暑假午餐費，對象包含中低收入戶、家庭忽然遇變故等狀況的學生，國中小學生費用50元、高中職學生為55元。

她說，調資料發現，其他縣市近期皆有調整補助弱勢學生寒暑假午餐費，加上近期物價上漲，因此日前在市議會教育委員會提案，建議教育局提高弱勢學生寒暑假午餐補助費。

教育局回應，原補助寒暑假午餐費對象是包含高中職及國中小學的低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故、經導師認定有餐費需求的弱勢學生，為協助更多弱勢學生，自今年度起，擴大就讀國中小學補助對象，包含原住民及身心障礙學生，約1萬5000名學生受惠。

教育局表示，考量寒暑假弱勢學生用餐需求，規劃自今年暑假起，調整補助高中職、國中小寒暑假午餐費，每人每天午餐從55元、50元提高至65元，包括例假日也會補助，費用將轉入學生帳戶。

教育局指出，補助弱勢學生寒暑假午餐費，預估費用需要1億9000萬元，盼提供弱勢學生午餐補助費，能減輕弱勢家庭照顧壓力，確保弱勢學生可安心就學。（編輯：李亨山）1110421