雲林暴增42例確診 斗六居酒屋傳播鏈延燒

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣今天新增42例COVID-19本土確診，雲林縣長張麗善指出，斗六居酒屋傳播鏈持續延燒，至今累計有26人；另案42110為國小老師執教外縣市，曾到台北小巨蛋觀賞阿妹演唱會。

雲林縣今天新增42例本土病例，雲林縣政府召開直播記者會，由縣長張麗善在衛生局長曾春美及新聞處長羅楚東陪同下向外界說明。

張麗善表示，新增42案例其中小於5歲的個案3例，大於70歲3例，孕婦1例；而42例確診個案中，12例為無症狀個案，其餘皆為輕症（出現症狀多為咳嗽、喉嚨痛，少數出現發燒、肌肉痠痛和流鼻水）。

張麗善提到，新增42例中，斗六居酒屋相關傳播鏈佔15例，包括11例有品香居酒屋用餐足跡，3例與品香居酒屋確診個案於海村餐廳有相同足跡，另1例為品香居酒屋確診消防人員的家人，至今已26人染疫。

張麗善指出，褒忠鄉友人聚會導致5人確診，斗南鎮家族聚會也有6人感染，此外，有2例小學教師案41412、案42110染疫，前者Ct值27.8，收治集檢所；後者則在外縣市執教，曾前往台北小巨蛋觀賞阿妹演唱會，無症狀確診。

新增42例確診者足跡涵蓋北港朝天宮遶境、斗六家樂福、虎尾星巴克等處。

民眾近來關注小朋友防疫議題，縣府呼籲家長應注意家庭環境清潔及消毒，定時消毒手機、平板等電子產品，化妝室或浴室使用稀釋漂白水消毒，要讓家成為最安全的地方。（編輯：陳仁華）1110421