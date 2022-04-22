北市區級關懷中心增人力 服務重心高風險居家者

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市副市長黃珊珊今天表示，盼身體狀況良好的居家隔離或確診者自主回報，讓區級關懷中心重心放在高風險居家照護對象上，下週關懷中心人力會再增加，勞動局也會對外招募。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，因應確診者留在家的居家照護政策，北市12行政區成立區級關懷中心，專人每日電話關懷物資是否充足、有無清理垃圾、心理與身體健康關懷等需求。

黃珊珊表示，區級關懷中心上線以來已磨合得差不多，已服務居家隔離者4859人、確診者494人，每個中心約有30多名服務人員，平均1人服務30至40人。

黃珊珊指出，為保留量能給高風險民眾例如長者或小孩，希望年輕或壯年、沒有症狀或症狀輕微的民眾自主回報身體狀況，下週各區級關懷中心人力還會再增加，勞動局也會對外招募人，但再怎麼補人可能也趕不上居家照護者增加的速度。

黃珊珊並呼籲非居家照護或隔離檢疫對象的民眾，有疑問請打1999，讓區級關懷中心能把重心放在居家照護緊急狀況及相關醫療及生活需求。

黃珊珊表示，區級關懷中心曾遇過中央系統當機，導致必須人工輸入資料、增加工作量，希望中央開放批次上傳資料。

此外，黃珊珊補充，有確診民眾超過65歲以上，依中央規定須至集中檢疫所或專責防疫旅館，但個案身體狀況還可以，依照本人意願並經醫師評估後，讓個案居家照護，往後類似案例會按照中央最新規定調整。

針對確診者若無法居家照護而須住到防疫旅館，北市府觀光傳播局表示，北市府會支付房間費用，不需要確診者出錢。（編輯：戴光育）1110422