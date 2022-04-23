議員指文山森林公園深夜喧鬧多 北市：派保全駐守

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國民黨台北市議員耿葳接獲陳情指出，文山森林公園啟用後，許多民眾深夜仍在溜滑梯附近喧鬧，恐有公共安全隱憂。北市公園處23日表示，會派保全駐守及加強勸導，並與警方合作放置巡邏箱。（台北市公園處提供）中央社記者劉建邦傳真 111年4月23日

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議員耿葳指出，接獲陳情，完工啟用的文山森林公園，深夜常有民眾在公園內溜滑梯附近喧鬧。北市公園處今天表示，會派保全駐守及加強勸導，並與警方合作放置巡邏箱。

台北市政府編新台幣1.2億元預算改建文山森林公園，園內設置50公尺磨石子溜滑梯，15日啟用，不過，國民黨籍北市議員耿葳接獲陳情，指稱有許多民眾深夜仍在溜滑梯附近喧鬧，恐有公共安全隱憂。

耿葳透過質詢稿指出，日前接獲附近居民陳情，指稱文山森林公園啟用後，深夜都有民眾群聚喧鬧、叫囂、引燃火源，疑有人在公園內隨地便溺，要求公園處提改善方式。

北市府工務局公園路燈工程管理處回應，自8日接手維護管理文山森林公園後，積極蒐集地方意見，會同相關單位至現場勘查，研議改善方案。

公園處表示，針對公園溜滑梯附近有人在深夜喧鬧，即日起將派保全24小時駐守勸導民眾，並與警方配合設巡邏箱，若遇不服勸導民眾，將立即通知警方到場處置。

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公園處指出，至於公園內設施及地點可能曝光居民隱私，已積極尋求解決方案，呼籲民眾體諒附近居民，不要大聲喧譁及窺探隱私，預定5月初將向當地居民召開說明會。

工務局表示，興隆路1段、興順街附近文山森林公園佔地11公頃，早期是景美11號公墓（福興公墓），自2013年起辦理墳墓遷葬，經多方努力協調後進行整修，日前啟用，園內有1.5公里森林步道、眺望文山美景觀景平台、提供青少年遊玩攀爬設施及磨石子溜滑梯。（編輯：李錫璋）1110423