新竹縣增57例 衛生局：確診者以青壯居多

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）新竹縣今天新增57例確診，竹縣府衛生局統計，確診者以青壯年為主，分別為30名男性、27名女性，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

中央流行疫情指揮中心公布今天新竹縣新增57例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，其中有16例為居隔期滿或匡列採檢確診，在可控匡列名單內，另有41例為因症就診至醫院採檢PCR（核酸檢測）確診。

新竹縣政府衛生局表示，這57例確診者均為輕症或無症狀，確診足跡均已完成清潔消毒，相關疫調匡列仍持續。

竹縣府衛生局指出，這57例確診案例年齡分布在2歲至81歲，其中12歲以下有14名、65歲以上3名。

衛生局表示，今天公布的確診者以青壯年為主，分別為30名男性、27名女性，CT值分布在14.10至31.4之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。無症狀者有20名，佔3成多。

57例確診案例分布在竹北市22例、竹東鎮13例、湖口鄉8例、新豐鄉9例、新埔鎮2例、芎林鄉2例、橫山鄉1例，已安排收治醫院或是申請集中檢疫場所治療。

竹縣府衛生局表示，新增案例就疫情流行趨勢來說，以校園、教育機構師生感染為主，其次則是職場群聚事件及跨城市旅遊活動史，目前風險還是來自跨縣市移動，有外縣市旅遊史個案回到社區，滲漏到家庭、職場、學校、補習班。

新竹縣政府衛生局表示，今天社區篩檢站設立於竹北市大安醫院，下午6時至晚間9時在醫院急診室提供篩檢服務。（編輯：方沛清）1110423