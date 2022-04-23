高雄增96例 多間健身房有足跡、23家補習班停課

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高雄市23日增加96例確診個案，足跡有多間健身房，並有23家補習班因疫情停課。（高雄市政府提供）

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市政府今天宣布增加96例COVID-19確診，其中16例有外縣市足跡、58例為確診者的密切接觸者，多是從外縣市足跡衍生。確診者足跡則有多間健身房，並有23家補習班因疫情停課。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄共有98例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案。高雄市政府在防疫記者會上表示，其中1例為境外移入、處陰陰陽陽階段，轉列境外個案；另1例確診時Ct值非常高，再次採檢為陰性，正在移除個案。

高市府說明，96例中，13例為隔離期間轉陽、16例有外縣市足跡、8例為特殊娛樂場所相關、58例為確診者的密切接觸者、1例感染源疫調中。

高雄市長陳其邁說明，今天確診者的密切接觸者確診佔比較高，數量與昨天差不多，且多為外縣市旅遊史之後，回到高雄在社區造成感染，風險仍以外縣市旅遊史為最大宗。

16例有外縣市旅遊史，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，7例曾到台北、台中1例、屏東1例都有明確接觸風險；彰化1例、台南5例、南投1例，則是有風險足跡重疊。特殊娛樂場所相關8名確診者集中在彩虹林小吃部、H男模會館、大帝國舞廳3間。

潘炤穎公布確診者足跡，有多個運動空間上榜，包括健身工廠同盟店、楠梓店、World Gym高雄陽明店、高雄洲際酒店健身房、美力健身房、大社游泳池、嬌姿舞蹈藝術中心及PRO撞球運動館。此外，加又百兒童課後照顧服務中心、龍婕課後照顧服務中心、高名文理補習班東光分校、享溫馨KTV五福店、大帑殿KTV大順店也入列。

高市府並公布，目前共有245人居家照護。高雄醫學大學附設醫院小兒一般科主治醫師李杰明提醒，若居家照護兒童出現抽蓄、意識不佳、呼吸困難或胸凹、唇色發白或發紫、肢體冰冷合併皮膚斑駁和冒冷汗等症狀，務必撥打119或由家人盡快送醫。

陳其邁昨天表示，補習班環境密閉、傳染風險比學校高，籲補習班改線上授課，今天確診者足跡也有多間課後照顧中心，媒體詢問補習班受疫情影響停課情況。潘炤穎表示，目前高雄共有23家補習班因疫情影響停課。（編輯：郭諭儒）1110423

（高雄市政府提供）

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