雲林縣新增51例確診 啟動居家照護方案

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雲林縣長張麗善23日表示，中央公告雲林本日有53例確診，經調查有2例是外縣市個案已轉出；連續2天確診個案都創新高，配合中央策略，也避免鄉親需送往外縣市集中檢疫場所，即日起啟動居家照護，並與20鄉鎮市公所同時成立關懷中心。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日

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（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）雲林縣今天新增51例本土COVID-19確診個案，啟動確診者在宅居家照護方案，成立居家照護關懷中心服務，今天確診者除2人收治住院，其餘49人由醫院評估是否適合居家照護。

雲林縣今天新增51例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，雲林縣政府召開直播記者會，由雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美及新聞處副處長黃俊彥說明。

張麗善表示，中央公告雲林今天53例確診，經調查有2例是外縣市個案已轉出；配合中央與病毒共存策略，也避免鄉親需送往外縣市集中檢疫場所，今天啟動雲林縣居家照護並與20鄉鎮市公所同時成立關懷中心。

張麗善說，關懷中心提供居家照護確診者醫療關懷，同時提供生活物資、送餐服務、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、心理諮商、醫療協助及其他緊急事故協助。

曾春美指出，今天51名確診者除2名已住院，其餘49人由醫院評估居家照護，已有4人符合居家照護。輕症在家休養若有明顯症狀會立刻安排就醫，縣府與縣內6大醫療院所建立醫療網，一定會全力守護鄉親健康。

衛生局指出，今天確診以褒忠鄉11人最多，為托兒所群聚感染；另外，斗六市有10例，其餘鄉鎮都是個位數。（編輯：郭諭儒）1110423