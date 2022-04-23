花蓮新增138例確診 黃昏市場不明群聚擴大

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花蓮縣23日新增138例COVID-19本土確診個案，以吉安鄉黃昏市場不明群聚32人最多，該案累計已有50人染疫。縣府提醒，近日有到黃昏市場的民眾，若有身體不舒服、類感冒等症狀，應盡快前往快篩。中央社記者張祈攝 111年4月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣今天新增138例COVID-19確診，以吉安鄉黃昏市場不明群聚32人最多，累積50人，染疫者包括攤商及消費者，24日起休市3天，縣府呼籲20日至22日曾至市場者應快篩。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，花蓮今天新增138例，自3月底爆發至今累計確診人數1122人，目前住院129人，居家照護新增90人、累計513人，居隔人數4719人。

花蓮縣長徐榛蔚指出，新增138例確診個案分別為慈濟醫院1人、部立花蓮醫院12人、外籍老師1人、宜蘭縣婚宴群聚6人、黃昏市場32人、花東防衛指揮部延伸3人、外縣市確診16人、社區群聚延伸10人、社區感染24人及33人疫調中。

徐榛蔚指出，黃昏市場不明群聚外擴是目前最擔心的，感染源仍在調查中，目前染疫個案包含攤商、顧客外，也延伸至家人，提醒20日至22日有到黃昏市場購物的民眾，若有身體不舒服、類感冒等症狀，盡快前往快篩。

徐榛蔚表示，吉安黃昏市場24日起休市3天，將進行環境消毒，27日恢復營業。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，新增24名確診個案經疫調後，沒辦法歸類在任何一個群聚事件，也就是找不到感染源頭，如今確實有社區感染風險，未來類似狀況的個案會愈來愈多，提醒民眾要做好自我防護。

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朱家祥表示，部立花蓮醫院已連續2天院內清零，今天新增12人，都不是醫護人員，多為參加生日宴會重疊，因源頭有找到，歸類在部花傳播鏈中。

有關中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中召集6個高風險縣市首長視訊會議，朱家祥說，經與指揮官陳時中討論後，將簡化疫調，縮短為確診者發病日或採檢日前2天，並由確診者主動通報密切接觸者，包含家人、校方及職場，並提供名冊給衛生局匡列及發送電子居家隔離單。（編輯：張芷瑄）1110423