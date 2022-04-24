苗栗本土增24例 5名幼兒園童確診縣府加開篩檢站

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）苗栗縣今天新增24例COVID-19本土確診個案，其中5人為幼兒園學童。苗栗縣政府針對南庄鄉東河國小附幼出現幼童染疫，下午在東河國小戶外走廊增開篩檢站。

中央流行疫情指揮中心公告苗栗縣今天新增24例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中13例為匡列居隔離前採檢確診，11例為因症狀、有足跡重疊、有染病疑慮至醫院或篩檢站採檢確診。

苗栗縣政府發布新聞稿表示，今天新增個案包含12名男性、12名女性，年齡分布在4至70歲，CT值在12至28.5間，以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀，已陸續安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護收治。

苗栗縣衛生局指出，今天新增24例確診者中有5人為幼兒園學童，分別為泰安鄉汶水國小附幼3人（案52692、案55303、案56437），南庄鄉東河國小附設幼兒園1人（案56435），以及1名居住三義鄉、就讀外縣市幼兒園學生（案55297）。

苗栗縣衛生局表示，針對東河國小附設幼兒園學童染疫，南庄鄉社區感染風險恐增加，今天下午3時30分至晚間6時30分在東河國小戶外走廊加開核酸檢測（PCR）採檢站；至於汶水國小附幼，已於昨天下午開設快篩站。

另外，竹南鎮大厝里活動中心篩檢站將持續開設至今天傍晚5時，大千綜合醫院、李綜合醫院、大順醫院急診室旁篩檢站開設自下午4時至晚間8時。

苗栗縣政府指出，昨晚公告仁德醫護管理專科學校6名學生確診，經調查，除1人居住頭份市（案50334），其他5人都為外縣市籍、同住宿舍，將由當地衛生單位列收案。（編輯：戴光育）1110424