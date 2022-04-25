林姿妙盼中央列出行業別 可提早解隔回工作崗位

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭縣長林姿妙今天參加中央召開的視訊會議，會中提出希望減少各行各業受到的衝擊和影響，請中央明確列舉哪些行業的居家隔離者能提早回到工作崗位。

林姿妙下午在線上記者會表示，上午參加由衛生福利部長陳時中召開的視訊應變會議，她特別在會議中提出縮短行政流程，讓人力有效分配等防疫措施，降低公衛人員與醫療從業人員的負擔，並請中央明確列舉哪些行業的居家隔離者能夠提早回到工作崗位，減少各行各業受到的衝擊，讓縣民早日回歸正常生活。

此外，宜蘭縣今天新增317名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中208名是昨天已說明的移民署宜蘭收容所群聚案，其中6名是工作人員，另202名是收容人，縣府將提供足夠的醫療照護，對於未確診的工作人員及親屬，衛生局則匡列為居家隔離對象，追蹤健康狀況。

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晶園會館喜宴案新增1人確診，魚販案則新增2人，累計39人確診，衛生局下午1時30分至5時，也安排醫療團隊到大溪漁港提供篩檢服務；至於南澳鄉今天新增13人確診，其中4人已知感染源，另9人尚待釐清，衛生局呼籲有症狀或疑慮民眾，盡快至金岳籃球場的戶外篩檢站採檢。

另外，今天新增確診的學生數共16人，新增大同鄉立幼兒園全校停課；部分班級停課有慧燈高中、宜蘭高商、國華國中、龍潭國小匏崙分校、芝麻街幼兒園、私立欣欣幼兒園、蘇澳鎮立幼兒園7校，受影響學校共58校，累計132名學生、8名教職員確診。（編輯：陳仁華）1110425