苗栗縣長之爭綠營、時力戰將出爐 國民黨人選未定

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）繼民進黨選對會拍板建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人後，時代力量苗栗縣議員宋國鼎今天透過臉書宣布參選苗栗縣長；至於國民黨由誰出征，黨中央至今尚未公布。

時代力量苗栗縣議員宋國鼎今天在臉書粉專發布影片，宣布參選下屆苗栗縣長。他表示，4年前投入議員選舉，讓他獲得服務地方的機會，如今決定不再連任議員，只有一個原因，就是苗栗需要改變，這個改變必須足以徹底洗刷「苗栗國」的污名。

宋國鼎指出，苗栗的政治環境充斥派系世襲，永遠都是同一群面孔，他們眼中只有派系利益的競逐，看不見苗栗縣民的未來，這讓苗栗人蒙羞，也扼殺下一代的發展。

苗栗縣議會定期會今天開議，宋國鼎在會前接受媒體聯訪表示，身為苗栗年輕人，常有對自己家鄉無法感到光榮的無力感，這一年多來反覆思考，也請益許多有首長、選戰經驗人士，並到苗栗各處訪談，發現許多苗栗人都想改變，但欠缺有決心、能和地方站在一起的人，「這決定不是躁進，對苗栗而言是迫不及待、等了70年的決定。」

對於下屆苗栗縣長選戰布局，民進黨選舉對策委員會日前已正式拍板，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人，徐定禎受訪提到，總統蔡英文執政讓人民有感，對地方選舉很有助益，這次一定要拚勝選、有信心翻轉苗栗。

相較於綠營、時代力量選將都已底定，國民黨內包括立委徐志榮、苗栗縣議長鍾東錦及前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘3人都被點名，其中又以鍾東錦部署最為積極，他昨天在臉書發文表示「盡力爭取代表本黨出戰」，他強調，國民黨在年輕選民心中老舊、黑箱、新世代無法出頭的刻板印象，已到了必須大破大立的時刻，「這一戰，我當仁不讓」，至於最終由誰披戰袍，國民黨中央至今尚未公布人選。（編輯：李錫璋）1110426