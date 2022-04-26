找回池上魚米之鄉美名 大坡池放養3千尾原生種魚

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）找回池上魚米之鄉美名，台東池上鄉公所與花蓮縣水產培育所攜手合作，將在大坡池放養3000尾菊池氏細鯽和高體鰟鮍的幼魚，盼打造出大坡池原生魚類的復育區和種源庫。

池上是台灣的稻米之鄉，也是花東縱谷知名的旅遊景點，受惠天氣與地理環境，池上生產的米粒飽滿、香甜好吃，日治時期曾是用於進貢日本天皇的「貢米」。

池上鄉公所今天發布訊息表示，早年因大坡池魚產豐盛讓池上被稱為魚米之鄉，當時只要池上鄉親的餐桌上有米、有魚就被認為是富足的象徵。所謂「魚米之鄉」除了聞名全國的池上米，魚就是大坡池水產之一的菊池氏細鯽。

菊池氏細鯽曾是池上便當的配菜，對老一輩的民眾是記憶深刻、難忘的好滋味，但近年因棲地破壞、農藥和外來魚種入侵的影響，導致大坡池菊池氏細鯽銳減，幾乎不見蹤跡。

為使大坡池生態復育更進一步，與花蓮縣水產培育所合作，29日下午在大坡池生態教育區舉辦幼魚放養活動，水培所提供3000尾原生魚種菊池氏細鯽和高體鰟鮍進行放養，邀請鄉親一起支持復育工作。

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池上鄉長張堯城表示，自2017年以來鄉公所舉辦大坡池除害魚活動，5年來共移除1萬3038公斤的害魚，包括金寶螺、琵琶鼠和泰國鱧等，盼能有效控制害魚數量，更讓大坡池原生魚蝦有繁衍喘息的機會。

張堯城指出，近期將完成3座人工島的移除、恢復大坡池原有水域面積，並復育菱角田營造水雉樂園；期盼放養原生種魚類能讓大坡池魚蝦滿池盛景再現，找回池上魚米之鄉的美名。（編輯：謝雅竹）1110426