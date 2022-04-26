阿兵哥採檢確診前被要求返家 中市府：將與軍方溝通

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市議員蕭隆澤今天關注阿兵哥出現COVID-19症狀後安置情形，有阿兵哥出現症狀接受採檢確診，等結果期間被要求返家，卻未考量家中狀況，中市府表示，將與軍方溝通。

台中市議會今天進行民政業務質詢，蕭隆澤在質詢中指出，一名現役阿兵哥收假返回營區後1週，身體出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀，連上長官帶往醫院做核酸檢測（PCR）後，竟然要阿兵哥回家等結果，毫無考慮到阿兵哥家中有一名才2歲多的幼兒，住家又是集合式大樓住宅。

蕭隆澤說，這名阿兵哥在24日下午3時左右接到台中市衛生局通報PCR檢測陽性，阿兵哥本身及家人都快崩潰了，不知道要怎麼去跟左鄰右舍與家人交代，尤其是家中還有2歲多的幼童，還好小孩到目前還算穩定。

蕭隆澤表示，阿兵哥從24日下午3時接到衛生局告知確診，到25日晚上9時左右才由救護車載走，送往加強版檢疫所隔離。

蕭隆澤認為，以這件個案為例，萬一2歲多的幼兒也被感染，市府及防疫相關單位怎麼對社會交代，他建議在PCR還沒有檢測結果前，對可能確診者的安置，一定要優先考慮到家中實際情況，才不會造成疫情更加擴散危機。

台中市政府民政局長吳世瑋對此回應表示，由於這名阿兵哥個案具軍人身分，相關問題將跟軍方溝通。（編輯：陳仁華）1110426