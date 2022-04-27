逢甲大學福星宿舍多人確診 啟動線上教學

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）逢甲大學在官方網站發出公告，疫情嚴峻，逢甲福星宿舍近日發生多起確診事件，儼然已有隱形傳播鏈在宿舍區成形，為避免疫情持續擴大，26日起福星校區學生實施線上教學。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，逢甲大學1天傳出18例確診，疑似有宿舍傳播鏈，逢甲大學校長李秉乾發出聲明，公告在逢甲大學官網，文中指出，近日本土確診案例持續增加，校內也出現師生確診或密切接觸個案，學校已啟動相關應變措施。

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自4月26日至5月2日，福星宿舍區男生宿舍及女生宿舍的同學，全面實施線上授課，相關同學可選擇留在宿舍或自主返家安心就學。目前確診者足跡多遍布在男、女生宿舍，建議留在宿舍的同學能做好戴口罩、盡量不在外用餐、勤洗手及加強自我防疫意識。

逢甲大學26日新增18例確診，累計自5日以來，共36例確診，校方實施安心就學線上教學共1644人，線上上課班級共90班，混成教學課程班級數2383班。（編輯：謝雅竹）1110427