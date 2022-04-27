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高雄新增257例 市府公布酒吧、市場足跡熱點

2022/4/27 18:00
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄今天新增257例COVID-19本土確診病例，以確診者同住家人居多，另酒吧及市場也有確診個案。就醫確診者中，有6成是與確診者接觸後主動就醫採檢，顯示民眾自主警覺性提高。

高雄市長陳其邁下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天新增257例，跟中央公布的268例不同在於，6例屬境外移入、5例因生活、工作均在外縣市個案，因此轉至其他縣市。

陳其邁說，257例中，隔離期間陰轉陽有23例、外縣市旅遊史24例、特定娛樂場所19例、密切接觸者186例，另疫調中有5例。其中密切接觸者中，又以同住親友85例最多。整體而言，確診個案主要仍來自外縣市旅遊史及親友聚會等。

陳其邁說，國內確診數量增加，高雄疫情仍相對平緩，北部因都市化程度高，人與人之間活動接觸頻繁，包括聚會、飲食、開會、工作等接觸機會多，風險高。

衛生局簡任技正潘炤穎說明，6例境外移入中，是4月中旬曾到泰國港口，再回高雄港停泊的貨輪工作人員，在進港前快篩檢出貨輪上有多名陽性個案，因Ct值高，顯示感染已有段時間，判定為境外移入。

潘炤穎並指，在密切接觸者確診個案中，發現民眾自主警覺性提高，就醫採檢確診者有約6成，是收到曾一起出遊、聚餐等活動的確診者主動通知，快篩陽性後到院採檢。

潘炤穎也說明相關熱點足跡，包括總裁ceo鋼琴會館、CORNER角落、新樂園會館、越之星小吃部等多家酒吧、酒店及哈囉市場等，其中哈囉市場有6例確診者，顯示密閉空間沒戴口罩及人潮多的夜市、市場風險高。

陳其邁說，被匡列為密切接觸者，可憑衛生局通知簡訊作為請假依據，並於收到簡訊後自主隔離及前往採檢，如需要正式通知書，市府也可補發，協助市民處理。

對於台北市長柯文哲提到的軟封城，陳其邁說，他不太清楚柯文哲說了什麼，但民眾自律是防疫成敗關鍵，他對台灣人和高雄市民有信心。（編輯：郭諭儒）1110427

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