快篩實名制首日 新北部分藥局排人龍、秩序良好
（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北28日電）快篩試劑實名制今天上路，新北市共892家藥局加入販售，不少藥局門口一早就出現排隊人龍，甚至有民眾昨晚就擺好椅子，也有人連跑3家藥局才買到手，但大致秩序良好。
家用快篩實名制開賣首日，每間藥局配售78人份。新北市藥師公會理事長許有杉表示，依照意願登記，新北市有892家藥局配合快篩實名制販售，發揮社區藥局公衛助手的功能。
新莊區陽光連鎖藥局藥師楊嘉昌告訴中央社記者，藥局門前在27日晚上就有民眾搬板凳佔位子，似乎回到以往口罩實名制的光景，他相當訝異說，「限量是很殘酷的，好久沒連絡親朋好友，不約而同忽然熱絡起來」。
三重區中華健保藥局上午9時30分開賣，工作人員提前半小時測試系統，就盼不要重演口罩實名制瞬間爆量卡關慘案。藥師李秉鴻說，昨天電話幾乎被打爆，民眾不斷詢問相關細節，但因系統今天上午7時才開放，只好提前上班模擬演練。
李秉鴻表示，為避免群聚，每次開放1名購買快篩的民眾進入店內，約30分鐘便銷售一空，因經歷口罩實名制，大部分民眾都很有經驗，僅少數人誤解購買規定而有所耽擱，包括系統只有剛開始比較卡，整體大致秩序良好。
拔得頭籌的蔡小姐早上7時50分就來排隊，她說，家中有就讀國中與國小的孩子，因此買快篩備用，現在1個小朋友確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就全班停課，總是有備無患。
板橋區欣民藥局上午10時開賣，藥師呂品儀手持大聲公維護秩序並安撫排隊民眾情緒，上午6時就排隊的洪小姐受訪說，親人更早來排，她下班之後接替才能排到第一名，就像當年排隊買口罩的慘痛經驗，希望往後能夠便民、更便宜，尤其許多上班族無法排隊，一家藥局一天78人份，根本不夠。
民眾雷先生表示，今天上午原本希望透過系統看哪些藥局可以買到快篩試劑，但系統遲遲無法登錄，跑了3家藥局，有的藥局早早就賣光、不然就是說下午才賣，等到第3家才終於可以排隊買。
板橋區日生大藥局藥師吳明慧接受中央社記者電訪表示，有鑑於以往販售實名制口罩的經驗，加上為了藥局成員的健康，備妥相關防護衣裝備，開賣後會分流，在門口收取民眾健保卡後過卡，直接在門口發售快篩試劑。另外，為求謹慎，還會將民眾購買試劑的錢，集中噴酒精消毒，避免傳播病毒。
吳明慧表示，販售快篩試劑是一場硬仗，藥局藥師若不慎染疫影響健康事小，若因此遭隔離影響慢性病處方箋的病患取藥，對長期仰賴社區藥局服務的居民會是一場大災難，在提供快篩試劑的同時，不得不謹慎防疫。
對於收到購買快篩試劑的金錢消毒，藥師郭榮木一點都不敢大意，他告訴中央社記者，靈感來自於美容院將理髮工具消毒的構想，他購買一台紫外線消毒機，每天將鈔票消毒。（編輯：李錫璋）1110428
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。