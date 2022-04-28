快篩實名制首日 新北部分藥局排人龍、秩序良好

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快篩實名制28日上路，除了以身分證字號尾數分流，台北市有藥局也自主分流開賣時間，避免系統塞車。圖為新北市一間藥局上午就貼出「今日實名制快篩試劑已賣完」告示。中央社記者沈佩瑤新北攝 111年4月28日

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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北28日電）快篩試劑實名制今天上路，新北市共892家藥局加入販售，不少藥局門口一早就出現排隊人龍，甚至有民眾昨晚就擺好椅子，也有人連跑3家藥局才買到手，但大致秩序良好。

家用快篩實名制開賣首日，每間藥局配售78人份。新北市藥師公會理事長許有杉表示，依照意願登記，新北市有892家藥局配合快篩實名制販售，發揮社區藥局公衛助手的功能。

新莊區陽光連鎖藥局藥師楊嘉昌告訴中央社記者，藥局門前在27日晚上就有民眾搬板凳佔位子，似乎回到以往口罩實名制的光景，他相當訝異說，「限量是很殘酷的，好久沒連絡親朋好友，不約而同忽然熱絡起來」。

三重區中華健保藥局上午9時30分開賣，工作人員提前半小時測試系統，就盼不要重演口罩實名制瞬間爆量卡關慘案。藥師李秉鴻說，昨天電話幾乎被打爆，民眾不斷詢問相關細節，但因系統今天上午7時才開放，只好提前上班模擬演練。

李秉鴻表示，為避免群聚，每次開放1名購買快篩的民眾進入店內，約30分鐘便銷售一空，因經歷口罩實名制，大部分民眾都很有經驗，僅少數人誤解購買規定而有所耽擱，包括系統只有剛開始比較卡，整體大致秩序良好。

拔得頭籌的蔡小姐早上7時50分就來排隊，她說，家中有就讀國中與國小的孩子，因此買快篩備用，現在1個小朋友確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就全班停課，總是有備無患。

板橋區欣民藥局上午10時開賣，藥師呂品儀手持大聲公維護秩序並安撫排隊民眾情緒，上午6時就排隊的洪小姐受訪說，親人更早來排，她下班之後接替才能排到第一名，就像當年排隊買口罩的慘痛經驗，希望往後能夠便民、更便宜，尤其許多上班族無法排隊，一家藥局一天78人份，根本不夠。

民眾雷先生表示，今天上午原本希望透過系統看哪些藥局可以買到快篩試劑，但系統遲遲無法登錄，跑了3家藥局，有的藥局早早就賣光、不然就是說下午才賣，等到第3家才終於可以排隊買。

板橋區日生大藥局藥師吳明慧接受中央社記者電訪表示，有鑑於以往販售實名制口罩的經驗，加上為了藥局成員的健康，備妥相關防護衣裝備，開賣後會分流，在門口收取民眾健保卡後過卡，直接在門口發售快篩試劑。另外，為求謹慎，還會將民眾購買試劑的錢，集中噴酒精消毒，避免傳播病毒。

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吳明慧表示，販售快篩試劑是一場硬仗，藥局藥師若不慎染疫影響健康事小，若因此遭隔離影響慢性病處方箋的病患取藥，對長期仰賴社區藥局服務的居民會是一場大災難，在提供快篩試劑的同時，不得不謹慎防疫。

對於收到購買快篩試劑的金錢消毒，藥師郭榮木一點都不敢大意，他告訴中央社記者，靈感來自於美容院將理髮工具消毒的構想，他購買一台紫外線消毒機，每天將鈔票消毒。（編輯：李錫璋）1110428

家用快篩試劑實名制28日為開賣，首日新北市每家藥局出售78人份，新莊區一家藥局前，27日晚上就有民眾以板凳占位子排隊，希望爭取到名額。（楊嘉昌提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月28日

居家快篩試劑實名制28日開賣，新北市三重區一家藥局約30分鐘銷售一空，因經歷口罩實名制，大部分民眾都很有經驗，整體秩序良好。中央社記者沈佩瑤新北攝 111年4月28日

家用快篩試劑販售實名制28日上路，新北市板橋區一間藥局的藥師穿著防護裝備向購買民眾清點試劑的內容與數量，並給予衛教。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月28日

快篩試劑實名制28日上路，新北市共892家藥局加入販售，不少藥局門口一早就出現排隊人龍，也有民眾自備椅子，大致秩序良好。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月28日