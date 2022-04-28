北市2起移工群聚累計49人染疫 市府全面清查宿舍

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）疫情升溫，台北市副市長黃珊珊說，目前在南港一處工地及南門市場改建工程發現移工群聚，分別有32人及17人染疫，已責成勞動局和衛生局全面清查移工宿舍，掌握移工健康狀況。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，黃珊珊說，目前有發現2起外籍移工群聚事件，分別在南港區的一處工地及中正區南門市場改建工程。

黃珊珊指出，南港的工地共有62名外籍移工，平常一起睡大通鋪、共用衞浴設備，勞動局在26日接獲有2名移工確診，27日就派行動篩檢巴士前往採檢，總共發現32人染疫，今天已全數安排入住劍潭集中檢疫所。

黃珊珊表示，至於南門市場改建工程，24名泰籍移工中有17人確診，其中6人安置在安心檢疫所、11人安置在移工宿舍，其餘7人已在隔離並等待採檢報告。

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黃珊珊說，市府已責成勞動局和衛生局，全面清查北市內工地、工寮的外籍移工宿舍，掌握移工健康狀況，並建立製造業、營造業的LINE群組通報系統，要求雇主落實防疫計畫及防疫長責任，若有違反「嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」的情事，將處罰鍰新台幣6到30萬元。

此外，黃珊珊指出，根據7大社區篩檢站的資料，快篩陽性後PCR陽性比率高達9成，所以要向民眾呼籲，如果自行快篩發現陽性，就先把自己當成確診者，不要搭大眾運輸交通工具，盡快到附近篩檢站做PCR，然後回家等待結果，若PCR也維持陽性將收到簡訊，請配合自主通報接觸史。（編輯：陳仁華）1110428