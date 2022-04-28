COVID-19病毒蔓延社區無重症 雲林縣府籲莫恐慌

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（中央社記者蔡智明雲林縣28日電）雲林縣今天新增74例COVID-19確診，遍布全縣15個鄉鎮市，染疫者中有15例是出現症狀自行就醫確診，縣府認為病毒恐已在社區中蔓延，但99.6%以上確診者都是無症狀或輕症，呼籲莫恐慌。

雲林縣今天新增74例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，雲林縣政府召開直播記者會，縣長張麗善在衛生局長曾春美、教育處長邱孝文陪同下向外界說明。

張麗善表示，中央公告雲林為83例確診，經調查有9例是外縣市個案已轉出；今天以斗六18例、西螺16例最多，全縣20個鄉鎮市中已15個有確診者，年齡分布在3至86歲，無重症者。

曾春美接受中央社記者訪問表示，今天有15例是出現症狀自行就醫採檢確診，病毒恐已在社區中蔓延，但目前99.6%以上確診者都是輕症，COVID-19已流感化，民眾不要恐慌，動不動就去醫院採檢擠爆急診室，醫院反而是高風險的地方。

邱孝文指出，因出現確診者全校停課的學校有中山國小等8間，另外北港農工等14間學校部分班級停課。

張麗善說，截至今天上午8時為止，居家照護已收案183名確診者，感謝各責任醫院全力配合，也籲請民眾做好自主應變，主動配合防疫工作，保護自己也保護他人，共同守護健康家園。（編輯：陳仁華）1110428