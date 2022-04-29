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新竹縣長公館駐衛警確診 楊文科居家隔離3加4

2022/4/29 23:16
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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹縣政府晚間發布新聞稿表示，新竹縣長公館一名男性駐衛警，昨晚因身體不適就醫採檢，今晚獲報陽性確診，縣長楊文科為職場接觸者遭到匡列，需進行居家隔離3加4天。

新竹縣政府指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診的新竹縣長公館駐衛警為40多歲男性，27日出現身體不適，自行前往診所快篩，結果陰性，昨晚自行前往台北榮民總醫院新竹分院PCR（核酸檢測），今晚新竹縣政府衛生局接獲醫院通報為陽性確診，立即啟動疫調作業。

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竹縣府指出，經疫調作業，這名駐衛警平日於縣長公館擔任維安勤務，最近上班為4月25日，當天晚間8時下班後即休假，已匡列同住家人3人、職場接觸者6人（包含縣長楊文科）共9人。

竹縣府表示，經晚間疫調釐清，這名駐衛警與新竹縣長楊文科最後接觸日為25日，匡列接觸者自26日起算居家隔離3加4天，26、27、28日三天居隔已過，今天29日為自主健康管理首日，明起3天皆為自主健康管理，若出門皆依規定須快篩陰性才可出門。（編輯：張佑之）1110429

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