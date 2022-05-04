學童莫德納疫苗5日開打 花蓮2成3家長同意接種

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花蓮縣政府針對6至11歲學童家長進行兒童接種莫德納疫苗意願調查，僅23.4%的家長同意，5日將由醫護進入學校施打。中央社記者李先鳳攝 111年5月4日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮縣政府針對6至11歲學童家長進行兒童接種莫德納疫苗意願調查，僅23.4%的家長同意，明天將由醫護進入學校施打；另學校端配有快篩試劑，有確診者的同班同學1人可配2支。

縣府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增450例，自3月底爆發至今累計確診人數4362人，目前住院114人，居隔人數10132人。

對於6到11歲孩童接種疫苗，縣府4月27日對全縣學童家長發送莫德納疫苗接種意願調查表，5月3日回收問卷。縣長徐榛蔚表示，有23.4%的家長同意施打，意願不到3成，但明天仍如期開始施打，家長可以入校陪同孩子打疫苗。

縣府規劃2種管道為孩童施打疫苗，除在校園施打，家長也可自行電話預約縣內約50家醫療院所接種；5月10日起將巡迴全縣13鄉鎮為一般民眾施打疫苗，希望提升疫苗覆蓋率。

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此外，縣府原本有預備學校端的快篩試劑，昨天收到教育部撥發的6800劑，雖然不足夠，但也會分配到各學校；當學校有學生確診，同班的同學可1人發給2支快篩試劑，家長不用過於擔心。

衛生局長朱家祥提醒，花蓮確診者越來越多，民眾收到確診簡訊後，若不自主回報，可依傳染病防治法開罰，須特別注意，應點擊簡訊連結，自主回報與密切接觸者的相關資料；注意簡訊內的連結為一次性連結，務必完整填寫。（編輯：陳仁華）1110504