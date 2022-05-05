安得烈表揚柔韌母親 新住民落地生根永不放棄

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安得烈慈善協會5日發布新聞表示，第2屆「柔韌母親」表揚活動共22人獲獎，協會執行長羅紹和（左）親自關懷並表揚莊金英（右），她撫養一對孫子女，勇敢支撐家庭重擔。（安得烈慈善協會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月5日

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）安得烈慈善協會今天表示，第2屆柔韌母親表揚共22人獲獎，背後都是讓人心疼又敬佩的生命故事，這些母親面對生命困難，迎接挑戰咬牙撐過難關，或新住民融入台灣保護子女長大。

安得烈慈善協會今天發布新聞表示，全國第2屆「柔韌母親」表揚活動受COVID-19疫情影響取消，改由協會執行長羅紹和與各地辦事處處長，逐一親訪獲獎家庭贈送獎牌、獎金和禮盒。

協會表示，來自印尼的溫賽媚在第2個孩子出生後，先生被診斷出罹患肺癌末期，她來不及坐月子就積極找工作以支撐家庭經濟。她還克服文化、語言的障礙擔任工廠作業員，爭取加班增加收入，以維持家中開銷。

協會說，溫賽媚甚至進入校園學習中文，盼融入台灣生活以照顧並教育孩子。當協會台中辦事處處長李詩璇送上獎牌，看到協會精心剪輯孩子們預錄的祝福影片時，溫賽媚感動得流淚，並感謝協會的鼓勵和肯定。

協會表示，受表揚的莊金英女士，多年來撫養一對孫子女，她始終扶持與辛苦工作勇敢支撐家庭重擔，晚上還去麵包店打工。

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她說，孫子們在學校功課表現優異，更懂事有禮貌，看見孫子女在艱難的環境下仍健康的長大，感到欣慰。

羅紹和表示，獲表揚的母親在艱困環境中，展現溫柔堅韌的生命特質，也肯定她們超越艱困環境的限制，盡力地為家庭付出。表揚活動不只鼓勵獲獎的媽媽或奶奶、外婆們，也希望發揚溫柔堅韌的力量，讓更多人看見並學習在逆境中堅持不放棄的精神。（編輯：張銘坤）1110505

安得烈慈善協會5日發布新聞表示，第2屆「柔韌母親」表揚活動共22人獲獎，來自印尼的溫賽媚（右）獲表揚，看到協會精心剪輯孩子們預錄的祝福影片時，溫賽媚感動落淚。（安得烈慈善協會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月5日

安得烈慈善協會5日發布新聞表示，第2屆「柔韌母親」表揚活動共22人獲獎，協會台中辦事處處長李詩璇（左）親自關懷並表揚新住民溫賽媚（右）。（安得烈慈善協會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月5日