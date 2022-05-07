台南某口罩國家隊員工確診 停業1天清消再生產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，媒體報導，台南某口罩國家隊員工確診，其他員工卻被要求快篩陰性後繼續上班，台南市長黃偉哲今天說，要求至少停業1天清消後再生產。

媒體報導，台南某家口罩國家隊5日得知工廠2名員工確診，業者緊急請其他員工提早下班，自行返家快篩，陰性的話隔天再上班，遭員工批評說：「不知道有潛伏期嗎，拿員工安全開玩笑，不怕口罩變成感染源嗎」，結果不少人請事假未上班。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，口罩國家隊員工確診，其他員工卻被要求快篩陰性後繼續上班；全國雖沒有一致性規定，但他認為口罩國家隊、醫療用品生產場所、快篩國家隊、醫療院所、警察局及消防隊等攸關健康處所，應用高規格方式對待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲說，大環境雖慢慢地走向開放、和病毒共存，但面對比較敏感的機關或單位，市府會採較高規格處理，市府會要求業者至少停業1天清潔消毒，且全員快篩陰性，再考量繼續生產，否則有人確診，卻繼續生產口罩，令人擔憂。

台南市政府經濟發展局表示，這家業者生產過程採用最嚴格標準與要求，所有員工須戴口罩、手套及頭套，業者也主動將2名確診員工上班時段生產的12萬片全數銷毀。（編輯：方沛清）1110507