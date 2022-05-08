北棟大樓延宕18年遭監院糾正 嘉市府積極辦理中

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（中央社記者蔡智明嘉義市8日電）嘉義市政中心北棟大樓興建案延宕18年，近日遭監察院糾正。市府今天表示，積極處理中，已完成規畫設計，報內政部審議通即可動工，感謝監察院提案糾正，會確實檢討改善。

監察院指出，行政院民國93年同意補助嘉義市政中心北棟大樓興建經費後，嘉義市政府未能積極處理問題，又因執行策略欠缺穩定性，至今已逾18年仍處綜合規畫階段，核有怠失，遭監察院糾正。

嘉義市政府工務處長蘇文崎接受中央社記者電訪表示，前市長涂醒哲任內北棟大樓採BTO方式辦理計畫，但規畫不符合市府辦公需求，市長黃敏惠就任後，決定改採政府採購法辦理，重新規畫改回行政大樓。

蘇文崎說，市府已積極處理此事，去年著手先期規畫，並經過2次專家學者開會審議修正計畫，近期將報內政部審議，通過後即可發包興建。

蘇文崎說，10幾年前預估興建北棟大樓經費約新台幣21億元，經過10幾年的物價波動，經費可能要再增加3成以上。北棟大樓興建案負責單位為市府行政處，行政府無相關人才，由工務處協助規畫設計。

監察院表示，原規畫在嘉義市政中心南、北棟大樓的交通處、地政事務所、環保局、東區公所及東區戶政事務所，因北棟大樓尚未完成，目前使用西市場大樓及東市場大樓的場所，這些場所原本是要興建規畫辦理標售，至今仍無法標售。

行政處長陳光興回應表示，目前多個局處使用西市場大樓及東市場大樓的場所辦公，待北棟大樓完工後，各局處即可搬入辦公，市場大樓多出的空間，將以承租給民間的方式，增加市庫收入。

陳光興強調，北棟大樓延宕18年未建成，有其複雜的因素，感謝監察院提案糾正，市府會確實檢討改善，不再發生類似情況。（編輯：黃世雅）1110508