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花蓮縣衛生局：疫情海嘯到 請軍方協助支援防疫

2022/5/9 19:46（5/9 20:36 更新）
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花蓮縣9日新增767例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，自3月底爆發至今累計確診人數7537人；衛生局長朱家祥（前）說，「疫情海嘯」已來臨，只能與其共存與減災。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月9日
花蓮縣9日新增767例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，自3月底爆發至今累計確診人數7537人；衛生局長朱家祥（前）說，「疫情海嘯」已來臨，只能與其共存與減災。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮今天新增767例COVID-19確診者，自3月底爆發至今累計確診人數7537人；衛生局長朱家祥說，「疫情海嘯」已來臨，只能與其共存與減災，將會請軍方協助支援防疫人力不足的問題。

花蓮縣今天新增767例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，目前住院105人，居家照護累計4561人，衛生局長朱家祥在防疫記者會中表示，12歲以下、65歲以上確診者須多關注自身病程，也再次呼籲民眾確診後勿拒絕醫療派案，保持手機暢通，以避免延遲就醫而影響病情。

朱家祥指出，將輕、重症分流，採行分級醫療，讓確診者受到最好照顧。另提醒社區快篩站將在這週正式退場，全面轉型為家用快篩PCR篩檢站，花蓮各區家用快篩PCR篩檢站多另設篩檢專區，以紓解急診室壓力。有關篩檢時間及地點，可洽各區醫療院所或縣府官網及臉書查詢（https://zh-tw.facebook.com/hlgov）。

花蓮縣疫苗覆蓋率低於全國平均值，尤其偏鄉長者接種率偏低，朱家祥上午在縣議會答覆議員時說，為了找出高齡者不願接種疫苗的原因，協同13鄉鎮市公所完成1萬5700多份問卷，了解高齡者不打疫苗的原因。

結果主要是因本身疾病及擔心疫苗副作用等，採挨家挨戶調查，發現有590名長者已亡故、1013名是找不到人的；後續會安排到宅打疫苗方式，預估可增加約5%的接種率。

至於多名縣議員關心的防疫人力不足問題，朱家祥表示，將會請軍方協助。（編輯：黃世雅）1110509

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