「公主抱」打疫苗阿公辭世 孫確診盼外出辦後事

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市劉姓男子抱著阿公走下階梯前往施打站接種COVID-19疫苗照片在網路流傳，這名阿公昨天辭世，劉男因確診在家居隔，盼政府能有解套方式，讓他外出協助家人處理後事。

去年6月間，基隆市中山區劉姓男子以「公主抱」方式從山坡將阿公抱下階梯後，再請人將阿公載送到施打站接種疫苗，照片被上傳臉書（Facebook），網友形容是「最美風景」。劉男當時說，這是為人子孫應盡義務。

劉男今天向中央社記者表示，因客戶確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）通知他留意身體狀況，他自行快篩呈現陽性，再經核酸檢測（PCR）後，4日確診，須在家隔離到14日才能解隔。

劉男說，高齡92歲、患有帕金森氏症的阿公因身體機能退化，昨天上午在輪椅上安詳辭世；過世前1晚，阿公在客廳喊他，請他抱進房間，同時擁抱阿嬤一會兒，他戴上口罩做好消毒後走出房間。過程中，阿公雖安靜無語，但似乎有預感這是最後一抱。

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劉男表示，阿嬤因年事已高，家中只剩他與姐姐能張羅阿公後事，他是無症狀感染者，無奈防疫規定，確診者不得外出，希望能有解套辦法，讓他能「請假」外出，協助家人辦理後事。

對此，基隆市衛生局長吳澤誠指出，他能理解家屬的無奈，但根據中央規範，確診者在隔離期間沒有例外可以外出規定，建議家屬可以透過視訊陪伴阿公走完人生最後一程。（編輯：戴光育）1110510