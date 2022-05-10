花蓮大西瓜採收上市 縣府加碼辦抽獎促銷

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花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤，第一期花蓮西瓜大約在5月中、下旬上巿，產期約一個月。（農糧署東區分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月10日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮大西瓜每年5、6月採收上市，縣府今年加碼推出抽獎活動，只要與縣府合作的瓜農訂購西瓜，就有機會抽中價值新台幣6萬元的豪華住宿券、電子鍋、多功能調理機等好禮。

花蓮縣政府農業處發布訊息表示，花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤，第一期花蓮西瓜大約在5月中、下旬上巿，產期約1個月。

花蓮大西瓜蘊藏1200度的熟成滋味，而1200度指的是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫攝氏20度推算，育成期約60天，相較西部只需要大約40天的熟成期，花蓮大西瓜經過2個月左右的育成期，獲得充足的「1200度溫度」。

在長時熟成的環境下，也呈現出有別於其他地方的飽滿口感，加上來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流沖刷，所帶來豐沛養分的河床砂礫地，成就花蓮大西瓜碩大與沙脆、甜的獨特風味。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，今年加碼推出抽獎活動，只要與縣府合作的瓜農訂購西瓜，就可以取得參加資格，有機會抽中價值6萬元的花蓮豪華住宿券、鐵器塗層壓力電子鍋、多功智能調理機、千元商品券等多項好禮。

農委會農糧署東區分署說明，隨著產季到來，花蓮大西瓜將陸續由南而北從玉里鎮、瑞穗鄉、鳳林鎮、壽豐鄉等產地採收上市。

挑選西瓜時可注意蒂頭果梗新鮮，略有捲曲、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，外觀青網紋路整齊鮮明、果臍窄小緊縮無凹陷、輕拍彈後瓜聲應沉穩結實略具彈性，掌握這些小撇步，就能挑選到汁甜肉脆、新鮮爽口的大西瓜。（編輯：張銘坤）1110510